Harga Milk Money Hari Ini

Harga live Milk Money (MM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 13.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MM ke USD saat ini adalah $ 0 per MM.

Milk Money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 341,182, dengan suplai yang beredar 999.97M MM. Selama 24 jam terakhir, MM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0019144, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MM bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan -15.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Milk Money (MM)

Kapitalisasi Pasar $ 341.18K$ 341.18K $ 341.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 341.18K$ 341.18K $ 341.18K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,968,913.12226 999,968,913.12226 999,968,913.12226

Kapitalisasi Pasar Milk Money saat ini adalah $ 341.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MM adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999968913.12226. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 341.18K.