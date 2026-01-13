Harga Million Hari Ini

Harga live Million (MM) hari ini adalah $ 1.004, dengan perubahan 1.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MM ke USD saat ini adalah $ 1.004 per MM.

Million saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,004,299, dengan suplai yang beredar 1.00M MM. Selama 24 jam terakhir, MM diperdagangkan antara $ 0.987424 (low) dan $ 1.003 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 223.17, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00322973.

Dalam kinerja jangka pendek, MM bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -0.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Million (MM)

Kapitalisasi Pasar $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

