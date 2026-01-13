BursaDEX+
Harga live Million hari ini adalah 1.004 USD. Kapitalisasi pasar MM adalah 1,004,299 USD. Lacak informasi harga aktual MM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Million hari ini adalah 1.004 USD. Kapitalisasi pasar MM adalah 1,004,299 USD. Lacak informasi harga aktual MM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 MM ke USD:

$1.004
+1.10%1D
Grafik Harga Live Million (MM)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:59:20 (UTC+8)

Harga Million Hari Ini

Harga live Million (MM) hari ini adalah $ 1.004, dengan perubahan 1.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MM ke USD saat ini adalah $ 1.004 per MM.

Million saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,004,299, dengan suplai yang beredar 1.00M MM. Selama 24 jam terakhir, MM diperdagangkan antara $ 0.987424 (low) dan $ 1.003 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 223.17, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00322973.

Dalam kinerja jangka pendek, MM bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -0.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Million (MM)

$ 1.00M
--
$ 1.00M
1.00M
1,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Million saat ini adalah $ 1.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MM adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.00M.

Riwayat Harga Million USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.987424
Low 24 Jam
$ 1.003
High 24 Jam

$ 0.987424
$ 1.003
$ 223.17
$ 0.00322973
+0.24%

+1.17%

-0.71%

-0.71%

Riwayat Harga Million (MM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Million ke USD adalah $ +0.01163091.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Million ke USD adalah $ -0.0261149436.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Million ke USD adalah $ +0.0268413376.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Million ke USD adalah $ -0.051155796188605.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01163091+1.17%
30 Days$ -0.0261149436-2.60%
60 Hari$ +0.0268413376+2.67%
90 Hari$ -0.051155796188605-4.84%

Prediksi Harga untuk Million

Prediksi Harga Million (MM) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Million (MM) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Million berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Million yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MM pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Million.

Sumber Daya Million (MM)

Tentang Million

Berapa harga live Million?

Valuasi saat ini berada pada Rp16936.62660, menunjukkan pergerakan harga sebesar 1.17% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi MM?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Million?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp16941670475.85, Million berada di peringkat #3823, menyoroti pengaruh dan skala Million dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

MM mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil MM hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp16657.00356960 hingga Rp16919.75745, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Million?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (1000000.0 token), tren adopsi dalam Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Viction Ecosystem,Celebrity-Themed,Bridged-Tokens,Mascot-Themed,Made in USA, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Million

Perkembangan Industri Penting Million (MM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Million Selengkapnya

