Berapa harga saat ini dari MimboGameGroup?

Harga langsung dari MimboGameGroup (MGG) adalah Rp43.8830347095 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi MimboGameGroup di pasar?

MimboGameGroup saat ini berada pada peringkat pasar #1405, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp230376307975.45. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari MGG?

Jumlah token yang beredar dari MGG adalah 5249787558.90125 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari MimboGameGroup?

Dalam 24 jam terakhir, MimboGameGroup diperdagangkan dalam kisaran Rp43.8692014325 (terendah 24 jam) hingga Rp43.924028445 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak MimboGameGroup dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

MimboGameGroup mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp44.0586498480, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp4.7235580. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan MGG hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk MimboGameGroup?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.01% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Play To Earn,Gaming Platform. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.