Berapa harga live Minecraft Grandma Fund?

Minecraft Grandma Fund diperdagangkan pada Rp27.15941649786534000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 29.66% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini GRANDMA?

Volatilitas harga GRANDMA dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Minecraft Grandma Fund?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp20.40919795564481000 (rendah) dan Rp34.11398224236808000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan GRANDMA?

Dalam 24 jam terakhir, GRANDMA mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp34.11398224236808000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp20.40919795564481000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Minecraft Grandma Fund?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan GRANDMA dengan token Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, GRANDMA menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.