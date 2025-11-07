Harga Mithrandir Token Hari Ini

Harga live Mithrandir Token (MITHR) hari ini adalah $ 0.00369043, dengan perubahan 1.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MITHR ke USD saat ini adalah $ 0.00369043 per MITHR.

Mithrandir Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,503, dengan suplai yang beredar 27.78M MITHR. Selama 24 jam terakhir, MITHR diperdagangkan antara $ 0.00360332 (low) dan $ 0.00371252 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00747245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00294158.

Dalam kinerja jangka pendek, MITHR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mithrandir Token (MITHR)

Kapitalisasi Pasar $ 102.50K$ 102.50K $ 102.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Suplai Peredaran 27.78M 27.78M 27.78M Total Suplai 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mithrandir Token saat ini adalah $ 102.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MITHR adalah 27.78M, dan total suplainya sebesar 420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.55M.