Harga Mithril Share Hari Ini

Harga live Mithril Share (MIS) hari ini adalah $ 0.103652, dengan perubahan 2.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIS ke USD saat ini adalah $ 0.103652 per MIS.

Mithril Share saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,394, dengan suplai yang beredar 359.10K MIS. Selama 24 jam terakhir, MIS diperdagangkan antara $ 0.10293 (low) dan $ 0.113723 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3,407.79, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01137727.

Dalam kinerja jangka pendek, MIS bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -4.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mithril Share (MIS)

Kapitalisasi Pasar $ 37.39K$ 37.39K $ 37.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.07K$ 52.07K $ 52.07K Suplai Peredaran 359.10K 359.10K 359.10K Total Suplai 500,000.0 500,000.0 500,000.0

