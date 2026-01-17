Harga Moge (MOGE)
Harga live Moge (MOGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOGE ke USD saat ini adalah $ 0 per MOGE.
Moge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,454, dengan suplai yang beredar 420.69T MOGE. Selama 24 jam terakhir, MOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, MOGE bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan +6.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Moge saat ini adalah $ 32.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOGE adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.45K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Moge ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Moge ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Moge ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Moge ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.07%
|30 Days
|$ 0
|+16.29%
|60 Hari
|$ 0
|-2.41%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Moge berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga saat ini dari Moge?
Moge diperdagangkan pada Rp, yang mewakili pergerakan harga sebesar -1.07% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.
Bagaimana perbandingan MOGE dengan pasar kripto global?
Pergeseran harian sebesar -1.07% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika MOGE unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.
Bagaimana performa Moge dibandingkan dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed?
Dalam segmen Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed, MOGE menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.
Berapa kapitalisasi pasar Moge hari ini?
Kapitalisasi pasar sebesar Rp548553911.906754000 menempatkan MOGE pada peringkat #9178, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.
Apa saja level rentang harga 24 jam?
Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.
Seberapa aktif perdagangan MOGE?
Moge telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.
Bagaimana suplai memengaruhi valuasi MOGE?
Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 420690000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
