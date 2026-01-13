Harga Momofun Hari Ini

Harga live Momofun (MM) hari ini adalah $ 0.0000498, dengan perubahan 6.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MM ke USD saat ini adalah $ 0.0000498 per MM.

Momofun saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 389,482, dengan suplai yang beredar 7.80B MM. Selama 24 jam terakhir, MM diperdagangkan antara $ 0.00004645 (low) dan $ 0.00007868 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00576042, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004155.

Dalam kinerja jangka pendek, MM bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -15.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Momofun (MM)

Kapitalisasi Pasar $ 389.48K$ 389.48K $ 389.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suplai Peredaran 7.80B 7.80B 7.80B Total Suplai 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Momofun saat ini adalah $ 389.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MM adalah 7.80B, dan total suplainya sebesar 30000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.50M.