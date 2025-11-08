Harga Monsterra (MSTR)
Harga live Monsterra (MSTR) hari ini adalah $ 0.00069144, dengan perubahan 1.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00069144 per MSTR.
Monsterra saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,677.41, dengan suplai yang beredar 12.55M MSTR. Selama 24 jam terakhir, MSTR diperdagangkan antara $ 0.00067401 (low) dan $ 0.00069159 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.659475, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00023973.
Dalam kinerja jangka pendek, MSTR bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -21.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Monsterra saat ini adalah $ 8.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MSTR adalah 12.55M, dan total suplainya sebesar 98700000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.25K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Monsterra ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Monsterra ke USD adalah $ -0.0000324717.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Monsterra ke USD adalah $ -0.0004154896.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Monsterra ke USD adalah $ -0.003383634365975866.
Pada tahun 2040, harga Monsterra berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model.
Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment.
A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms.
9- COMPONENT ECOSYSTEM :
1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC
💥MORE INFORMATION AT:
👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
