Harga Monsterra Hari Ini

Harga live Monsterra (MSTR) hari ini adalah $ 0.00069144, dengan perubahan 1.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00069144 per MSTR.

Monsterra saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,677.41, dengan suplai yang beredar 12.55M MSTR. Selama 24 jam terakhir, MSTR diperdagangkan antara $ 0.00067401 (low) dan $ 0.00069159 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.659475, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00023973.

Dalam kinerja jangka pendek, MSTR bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -21.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monsterra (MSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.25K$ 68.25K $ 68.25K Suplai Peredaran 12.55M 12.55M 12.55M Total Suplai 98,700,000.0 98,700,000.0 98,700,000.0

Kapitalisasi Pasar Monsterra saat ini adalah $ 8.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MSTR adalah 12.55M, dan total suplainya sebesar 98700000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.25K.