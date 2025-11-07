Harga Moola Market Hari Ini

Harga live Moola Market (MOO) hari ini adalah $ 0.00141674, dengan perubahan 2.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOO ke USD saat ini adalah $ 0.00141674 per MOO.

Moola Market saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,508, dengan suplai yang beredar 73.77M MOO. Selama 24 jam terakhir, MOO diperdagangkan antara $ 0.00136327 (low) dan $ 0.00145821 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.05, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00114691.

Dalam kinerja jangka pendek, MOO bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -13.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moola Market (MOO)

Kapitalisasi Pasar $ 104.51K$ 104.51K $ 104.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.67K$ 141.67K $ 141.67K Suplai Peredaran 73.77M 73.77M 73.77M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

