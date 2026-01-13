Berapa harga saat ini dari Moonchain?

Harga langsung dari Moonchain (MCH) adalah Rp1.9088288765700000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Moonchain di pasar?

Moonchain saat ini berada pada peringkat pasar #9303, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp478369700.982600000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari MCH?

Jumlah token yang beredar dari MCH adalah 241600000.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Moonchain?

Dalam 24 jam terakhir, Moonchain diperdagangkan dalam kisaran Rp1.66386531200400000 (terendah 24 jam) hingga Rp2.11639085149800000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Moonchain dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Moonchain mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp888.927961292700000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.78324319922100000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan MCH hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Moonchain?

Pergeseran harga saat ini sebesar -6.94% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Zero Knowledge (ZK),Binance Alpha Spotlight. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.