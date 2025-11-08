Harga Moove Protocol Hari Ini

Harga live Moove Protocol (MOOVE) hari ini adalah $ 0.00101074, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOOVE ke USD saat ini adalah $ 0.00101074 per MOOVE.

Moove Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,166, dengan suplai yang beredar 22.89M MOOVE. Selama 24 jam terakhir, MOOVE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00104093 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.230077, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOOVE bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -0.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moove Protocol (MOOVE)

Kapitalisasi Pasar $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Suplai Peredaran 22.89M 22.89M 22.89M Total Suplai 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Moove Protocol saat ini adalah $ 23.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOOVE adalah 22.89M, dan total suplainya sebesar 23000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.28K.