Harga Morfey Hari Ini

Harga live Morfey (MORFEY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MORFEY ke USD saat ini adalah $ 0 per MORFEY.

Morfey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,584.92, dengan suplai yang beredar 100.00B MORFEY. Selama 24 jam terakhir, MORFEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MORFEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Morfey (MORFEY)

Kapitalisasi Pasar $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

