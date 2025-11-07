Harga Morph AI Hari Ini

Harga live Morph AI (MORPHAI) hari ini adalah $ 0.00146796, dengan perubahan 0.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MORPHAI ke USD saat ini adalah $ 0.00146796 per MORPHAI.

Morph AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 146,796, dengan suplai yang beredar 100.00M MORPHAI. Selama 24 jam terakhir, MORPHAI diperdagangkan antara $ 0.00146597 (low) dan $ 0.00149966 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.2576, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MORPHAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Morph AI (MORPHAI)

