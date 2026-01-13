Berapa harga saat ini dari Morpheus Infrastructure Node?

Morpheus Infrastructure Node (MIND) diperdagangkan pada Rp1.63671514980960000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 18.67% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Morpheus Infrastructure Node dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Artificial Intelligence (AI),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem, MIND sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif MIND diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, MIND mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Morpheus Infrastructure Node?

Terdapat 2100000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat MIND?

Morpheus Infrastructure Node saat ini menempati peringkat pasar #5970 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3437152351.296840000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Morpheus Infrastructure Node dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 18.67% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Morpheus Infrastructure Node dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem, MIND menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.