Harga live Morpheus Infrastructure Node hari ini adalah 0.00009716 USD. Kapitalisasi pasar MIND adalah 204,039 USD. Lacak informasi harga aktual MIND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Morpheus Infrastructure Node hari ini adalah 0.00009716 USD. Kapitalisasi pasar MIND adalah 204,039 USD. Lacak informasi harga aktual MIND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MIND

Info Harga MIND

Penjelasan MIND

Whitepaper MIND

Situs Web Resmi MIND

Tokenomi MIND

Prakiraan Harga MIND

Harga Morpheus Infrastructure Node (MIND)

Harga Live 1 MIND ke USD:

+18.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Morpheus Infrastructure Node (MIND)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:27:03 (UTC+8)

Harga Morpheus Infrastructure Node Hari Ini

Harga live Morpheus Infrastructure Node (MIND) hari ini adalah $ 0.00009716, dengan perubahan 18.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIND ke USD saat ini adalah $ 0.00009716 per MIND.

Morpheus Infrastructure Node saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 204,039, dengan suplai yang beredar 2.10B MIND. Selama 24 jam terakhir, MIND diperdagangkan antara $ 0.00008183 (low) dan $ 0.00010006 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.198979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006713.

Dalam kinerja jangka pendek, MIND bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan +17.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Morpheus Infrastructure Node (MIND)

$ 204.04K
$ 204.04K

$ 204.04K
$ 204.04K

2.10B
2.10B

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Morpheus Infrastructure Node saat ini adalah $ 204.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIND adalah 2.10B, dan total suplainya sebesar 2100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.04K.

Riwayat Harga Morpheus Infrastructure Node USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008183
$ 0.00008183
Low 24 Jam
$ 0.00010006
$ 0.00010006
High 24 Jam

$ 0.00008183
$ 0.00008183

$ 0.00010006
$ 0.00010006

$ 0.198979
$ 0.198979

$ 0.00006713
$ 0.00006713

+0.28%

+18.67%

+17.25%

+17.25%

Riwayat Harga Morpheus Infrastructure Node (MIND) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Morpheus Infrastructure Node ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Morpheus Infrastructure Node ke USD adalah $ +0.0000278802.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Morpheus Infrastructure Node ke USD adalah $ -0.0000626818.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Morpheus Infrastructure Node ke USD adalah $ -0.00024961085388259727.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+18.67%
30 Days$ +0.0000278802+28.70%
60 Hari$ -0.0000626818-64.51%
90 Hari$ -0.00024961085388259727-71.98%

Prediksi Harga untuk Morpheus Infrastructure Node

Prediksi Harga Morpheus Infrastructure Node (MIND) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MIND pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Morpheus Infrastructure Node (MIND) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Morpheus Infrastructure Node berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Morpheus Infrastructure Node (MIND)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Morpheus Infrastructure Node

Berapa harga saat ini dari Morpheus Infrastructure Node?

Morpheus Infrastructure Node (MIND) diperdagangkan pada Rp1.63671514980960000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 18.67% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Morpheus Infrastructure Node dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Artificial Intelligence (AI),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem, MIND sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif MIND diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, MIND mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Morpheus Infrastructure Node?

Terdapat 2100000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat MIND?

Morpheus Infrastructure Node saat ini menempati peringkat pasar #5970 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3437152351.296840000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Morpheus Infrastructure Node dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 18.67% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Morpheus Infrastructure Node dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem, MIND menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Morpheus Infrastructure Node

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:27:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Morpheus Infrastructure Node (MIND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

$0.00000

$0.01940

$0.9996

$0.01962

$0.8010

$0.8360

$0.3405

$0.01962

$0.0132897

$0.0000000005178

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.