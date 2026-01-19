Berapa nilai MORSE saat ini?

MORSE saat ini diperdagangkan seharga Rp9.70376460003300000, dengan pergerakan harga sebesar -29.80% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan MORSE hari ini, naik atau turun?

MORSE telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem.

Seberapa populer MORSE hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual MORSE.

Apa yang membuat MORSE berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, MORSE menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah MORSE yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah MORSE sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp30.68430625581550000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp9.06945539767950000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.