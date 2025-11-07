BursaDEX+
Harga live Nakama Coin hari ini adalah 0.00006503 USD. Lacak informasi harga aktual NAKAMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAKAMA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nakama Coin hari ini adalah 0.00006503 USD. Lacak informasi harga aktual NAKAMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NAKAMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Nakama Coin (NAKAMA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NAKAMA ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Nakama Coin (NAKAMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:00:28 (UTC+8)

Informasi Harga Nakama Coin (NAKAMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00007657
$ 0.00007657$ 0.00007657

$ 0.00006475
$ 0.00006475$ 0.00006475

--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual Nakama Coin (NAKAMA) adalah $0.00006503. Selama 24 jam terakhir, NAKAMA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNAKAMA adalah $ 0.00007657, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00006475.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NAKAMA telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nakama Coin (NAKAMA)

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nakama Coin saat ini adalah $ 390.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NAKAMA adalah 6.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 650.33K.

Riwayat Harga Nakama Coin (NAKAMA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nakama Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nakama Coin ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nakama Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nakama Coin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nakama Coin (NAKAMA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nakama Coin (USD)

Berapa nilai Nakama Coin (NAKAMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nakama Coin (NAKAMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nakama Coin.

Cek prediksi harga Nakama Coin sekarang!

NAKAMA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nakama Coin (NAKAMA)

Memahami tokenomi Nakama Coin (NAKAMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NAKAMA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nakama Coin (NAKAMA)

Berapa nilai Nakama Coin (NAKAMA) hari ini?
Harga live NAKAMA dalam USD adalah 0.00006503 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NAKAMA ke USD saat ini?
Harga NAKAMA ke USD saat ini adalah $ 0.00006503. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nakama Coin?
Kapitalisasi pasar NAKAMA adalah $ 390.20K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NAKAMA?
Suplai beredar NAKAMA adalah 6.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NAKAMA?
NAKAMA mencapai harga ATH sebesar 0.00007657 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NAKAMA?
NAKAMA mencapai harga ATL 0.00006475 USD.
Berapa volume perdagangan NAKAMA?
Volume perdagangan 24 jam live NAKAMA adalah -- USD.
Akankah harga NAKAMA naik lebih tinggi tahun ini?
NAKAMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NAKAMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nakama Coin (NAKAMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

