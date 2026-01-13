Harga Naomi by BunnyOS Hari Ini

Harga live Naomi by BunnyOS (NAOMI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 14.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAOMI ke USD saat ini adalah $ 0 per NAOMI.

Naomi by BunnyOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106,114, dengan suplai yang beredar 1.00B NAOMI. Selama 24 jam terakhir, NAOMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NAOMI bergerak -3.17% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Naomi by BunnyOS (NAOMI)

Kapitalisasi Pasar $ 106.11K$ 106.11K $ 106.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 106.11K$ 106.11K $ 106.11K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Naomi by BunnyOS saat ini adalah $ 106.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NAOMI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 106.11K.