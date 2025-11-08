Harga National Digital Asset Stockpile Hari Ini

Harga live National Digital Asset Stockpile (NDAS) hari ini adalah $ 0.00002746, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NDAS ke USD saat ini adalah $ 0.00002746 per NDAS.

National Digital Asset Stockpile saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,416, dengan suplai yang beredar 998.49M NDAS. Selama 24 jam terakhir, NDAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00062608, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001984.

Dalam kinerja jangka pendek, NDAS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar National Digital Asset Stockpile (NDAS)

Kapitalisasi Pasar $ 27.42K$ 27.42K $ 27.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.42K$ 27.42K $ 27.42K Suplai Peredaran 998.49M 998.49M 998.49M Total Suplai 998,494,361.201232 998,494,361.201232 998,494,361.201232

Kapitalisasi Pasar National Digital Asset Stockpile saat ini adalah $ 27.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NDAS adalah 998.49M, dan total suplainya sebesar 998494361.201232. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.42K.