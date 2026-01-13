Harga NDQ666 Hari Ini

Harga live NDQ666 (NDQ) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NDQ ke USD saat ini adalah $ 0 per NDQ.

NDQ666 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,614, dengan suplai yang beredar 1.00B NDQ. Selama 24 jam terakhir, NDQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04552941, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NDQ bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -3.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NDQ666 (NDQ)

Kapitalisasi Pasar $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

