Harga live Nest Institutional Vault hari ini adalah 1.023 USD. Lacak informasi harga aktual NINSTO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NINSTO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NINSTO

Info Harga NINSTO

Penjelasan NINSTO

Situs Web Resmi NINSTO

Tokenomi NINSTO

Prakiraan Harga NINSTO

Harga Nest Institutional Vault (NINSTO)

Harga Live 1 NINSTO ke USD:

$1.023
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Nest Institutional Vault (NINSTO)
Informasi Harga Nest Institutional Vault (NINSTO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.023
Low 24 Jam
$ 1.023
High 24 Jam

$ 1.023
$ 1.023
$ 1.025
$ 1.0
0.00%

0.00%

+0.04%

+0.04%

Harga aktual Nest Institutional Vault (NINSTO) adalah $1.023. Selama 24 jam terakhir, NINSTO diperdagangkan antara low $ 1.023 dan high $ 1.023, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNINSTO adalah $ 1.025, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NINSTO telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +0.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nest Institutional Vault (NINSTO)

$ 6.09M
--
$ 6.09M
5.95M
5,954,219.55954
Kapitalisasi Pasar Nest Institutional Vault saat ini adalah $ 6.09M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NINSTO adalah 5.95M, dan total suplainya sebesar 5954219.55954. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.09M.

Riwayat Harga Nest Institutional Vault (NINSTO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nest Institutional Vault ke USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nest Institutional Vault ke USD adalah $ -0.0013377771.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nest Institutional Vault ke USD adalah $ +0.0035328282.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nest Institutional Vault ke USD adalah $ +0.009981.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Days$ -0.0013377771-0.13%
60 Hari$ +0.0035328282+0.35%
90 Hari$ +0.009981+0.99%

Apa yang dimaksud dengan Nest Institutional Vault (NINSTO)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.

nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nest Institutional Vault (NINSTO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nest Institutional Vault (USD)

Berapa nilai Nest Institutional Vault (NINSTO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nest Institutional Vault (NINSTO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nest Institutional Vault.

Cek prediksi harga Nest Institutional Vault sekarang!

NINSTO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nest Institutional Vault (NINSTO)

Memahami tokenomi Nest Institutional Vault (NINSTO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NINSTO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nest Institutional Vault (NINSTO)

Berapa nilai Nest Institutional Vault (NINSTO) hari ini?
Harga live NINSTO dalam USD adalah 1.023 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NINSTO ke USD saat ini?
Harga NINSTO ke USD saat ini adalah $ 1.023. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nest Institutional Vault?
Kapitalisasi pasar NINSTO adalah $ 6.09M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NINSTO?
Suplai beredar NINSTO adalah 5.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NINSTO?
NINSTO mencapai harga ATH sebesar 1.025 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NINSTO?
NINSTO mencapai harga ATL 1.0 USD.
Berapa volume perdagangan NINSTO?
Volume perdagangan 24 jam live NINSTO adalah -- USD.
Akankah harga NINSTO naik lebih tinggi tahun ini?
NINSTO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NINSTO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nest Institutional Vault (NINSTO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

