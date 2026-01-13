Berapa nilai Netcoin saat ini?

Netcoin saat ini diperdagangkan seharga Rp17.33914744763100000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan NET hari ini, naik atau turun?

NET telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme.

Seberapa populer Netcoin hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual NET.

Apa yang membuat Netcoin berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme dan dibangun di atas jaringan --, NET menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah NET yang beredar di pasar?

Terdapat 20945902.15237 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Netcoin sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp246.73000690736850000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp13.08261130944150000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.