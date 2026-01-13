Harga NeurotiCat Hari Ini

Harga live NeurotiCat (NEURO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEURO ke USD saat ini adalah $ 0 per NEURO.

NeurotiCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,035.03, dengan suplai yang beredar 70.82B NEURO. Selama 24 jam terakhir, NEURO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000119, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NEURO bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan -9.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NeurotiCat (NEURO)

Kapitalisasi Pasar $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Suplai Peredaran 70.82B 70.82B 70.82B Total Suplai 83,522,000,000.0 83,522,000,000.0 83,522,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NeurotiCat saat ini adalah $ 13.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEURO adalah 70.82B, dan total suplainya sebesar 83522000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.37K.