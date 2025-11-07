Harga Neutra Finance Hari Ini

Harga live Neutra Finance (NEU) hari ini adalah $ 0.0482753, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEU ke USD saat ini adalah $ 0.0482753 per NEU.

Neutra Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,715, dengan suplai yang beredar 1.98M NEU. Selama 24 jam terakhir, NEU diperdagangkan antara $ 0.04799547 (low) dan $ 0.04861651 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.43, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01050565.

Dalam kinerja jangka pendek, NEU bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -3.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Neutra Finance (NEU)

Kapitalisasi Pasar $ 95.72K$ 95.72K $ 95.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 288.20K$ 288.20K $ 288.20K Suplai Peredaran 1.98M 1.98M 1.98M Total Suplai 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626 5,969,985.51260626

