Berapa harga perdagangan saat ini dari Never Give Up?

Never Give Up (MINER) saat ini dihargai Rp42.765720500704860000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -5.39% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Never Give Up hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MINER?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Never Give Up dalam pasar kripto global?

Saat ini, Never Give Up menduduki peringkat pasar #2790 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp42810330599.4576240000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MINER?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999983244.04513, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Never Give Up?

Rentang harga antara Rp42.358703889727980000 dan Rp61.158794412064455000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Never Give Up dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya, MINER terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.