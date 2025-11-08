BursaDEX+
Harga live New Born Rhino hari ini adalah 0.00005713 USD. Kapitalisasi pasar LAKKHI adalah 57,129 USD. Lacak informasi harga aktual LAKKHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live New Born Rhino hari ini adalah 0.00005713 USD. Kapitalisasi pasar LAKKHI adalah 57,129 USD. Lacak informasi harga aktual LAKKHI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LAKKHI

Info Harga LAKKHI

Penjelasan LAKKHI

Situs Web Resmi LAKKHI

Tokenomi LAKKHI

Prakiraan Harga LAKKHI

Logo New Born Rhino

Harga New Born Rhino (LAKKHI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LAKKHI ke USD:

--
----
+7.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live New Born Rhino (LAKKHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:43:02 (UTC+8)

Harga New Born Rhino Hari Ini

Harga live New Born Rhino (LAKKHI) hari ini adalah $ 0.00005713, dengan perubahan 7.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAKKHI ke USD saat ini adalah $ 0.00005713 per LAKKHI.

New Born Rhino saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,129, dengan suplai yang beredar 999.97M LAKKHI. Selama 24 jam terakhir, LAKKHI diperdagangkan antara $ 0.00005211 (low) dan $ 0.00005713 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0016444, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005043.

Dalam kinerja jangka pendek, LAKKHI bergerak +1.17% dalam satu jam terakhir dan -26.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar New Born Rhino (LAKKHI)

$ 57.13K
$ 57.13K$ 57.13K

--
----

$ 57.13K
$ 57.13K$ 57.13K

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,568.151638
999,968,568.151638 999,968,568.151638

Kapitalisasi Pasar New Born Rhino saat ini adalah $ 57.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAKKHI adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999968568.151638. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.13K.

Riwayat Harga New Born Rhino USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00005211
$ 0.00005211$ 0.00005211
Low 24 Jam
$ 0.00005713
$ 0.00005713$ 0.00005713
High 24 Jam

$ 0.00005211
$ 0.00005211$ 0.00005211

$ 0.00005713
$ 0.00005713$ 0.00005713

$ 0.0016444
$ 0.0016444$ 0.0016444

$ 0.00005043
$ 0.00005043$ 0.00005043

+1.17%

+7.33%

-26.06%

-26.06%

Riwayat Harga New Born Rhino (LAKKHI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga New Born Rhino ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga New Born Rhino ke USD adalah $ -0.0000217017.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga New Born Rhino ke USD adalah $ -0.0000240272.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga New Born Rhino ke USD adalah $ -0.00012881833552588696.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+7.33%
30 Days$ -0.0000217017-37.98%
60 Hari$ -0.0000240272-42.05%
90 Hari$ -0.00012881833552588696-69.27%

Prediksi Harga untuk New Born Rhino

Prediksi Harga New Born Rhino (LAKKHI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LAKKHI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga New Born Rhino (LAKKHI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga New Born Rhino berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga New Born Rhino yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga LAKKHI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga New Born Rhino.

Apa yang dimaksud dengan New Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain.

Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives.

Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya New Born Rhino (LAKKHI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang New Born Rhino

Berapa nilai 1 New Born Rhino pada tahun 2030?
Jika New Born Rhino tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga New Born Rhino tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:43:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting New Born Rhino (LAKKHI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.