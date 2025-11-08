Harga NEW WORLD ORDER Hari Ini

Harga live NEW WORLD ORDER (NWO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NWO ke USD saat ini adalah -- per NWO.

NEW WORLD ORDER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,091.81, dengan suplai yang beredar 1.00B NWO. Selama 24 jam terakhir, NWO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00186399, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NWO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NEW WORLD ORDER (NWO)

Kapitalisasi Pasar $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

