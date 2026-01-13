Berapa harga saat ini dari NFT Worlds?

Harga langsung dari NFT Worlds (WRLD) adalah Rp4.52859338949480000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi NFT Worlds di pasar?

NFT Worlds saat ini berada pada peringkat pasar #6475, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2485866418.558080000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WRLD?

Jumlah token yang beredar dari WRLD adalah 548933562.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari NFT Worlds?

Dalam 24 jam terakhir, NFT Worlds diperdagangkan dalam kisaran Rp4.51376929180200000 (terendah 24 jam) hingga Rp4.55790467356920000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak NFT Worlds dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

NFT Worlds mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp10503.092207701080000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp4.02339487835040000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WRLD hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk NFT Worlds?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.64% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Arcade Games. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.