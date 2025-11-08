Harga NFTY Hari Ini

Harga live NFTY (NFTY) hari ini adalah $ 0.00009496, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NFTY ke USD saat ini adalah $ 0.00009496 per NFTY.

NFTY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,857, dengan suplai yang beredar 556.62M NFTY. Selama 24 jam terakhir, NFTY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.36861, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006158.

Dalam kinerja jangka pendek, NFTY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTY (NFTY)

Kapitalisasi Pasar $ 52.86K$ 52.86K $ 52.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.22K$ 91.22K $ 91.22K Suplai Peredaran 556.62M 556.62M 556.62M Total Suplai 960,557,226.9999999 960,557,226.9999999 960,557,226.9999999

