Harga Nia Hari Ini

Harga live Nia (NIA) hari ini adalah $ 0.26526, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIA ke USD saat ini adalah $ 0.26526 per NIA.

Nia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,578, dengan suplai yang beredar 300.00K NIA. Selama 24 jam terakhir, NIA diperdagangkan antara $ 0.260888 (low) dan $ 0.26687 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.9085, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.223366.

Dalam kinerja jangka pendek, NIA bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -13.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nia (NIA)

Kapitalisasi Pasar $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 265.26K$ 265.26K $ 265.26K Suplai Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nia saat ini adalah $ 79.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NIA adalah 300.00K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 265.26K.