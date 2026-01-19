Harga Nibbles Hari Ini

Harga live Nibbles (NIBBLES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIBBLES ke USD saat ini adalah $ 0 per NIBBLES.

Nibbles saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,361.09, dengan suplai yang beredar 141.99B NIBBLES. Selama 24 jam terakhir, NIBBLES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009228, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NIBBLES bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -0.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nibbles (NIBBLES)

Kapitalisasi Pasar $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K Suplai Peredaran 141.99B 141.99B 141.99B Total Suplai 141,987,491,474.9261 141,987,491,474.9261 141,987,491,474.9261

