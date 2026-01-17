BursaDEX+
Harga live Nitefeeder hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar NITEFEEDER adalah 441,822 USD. Lacak informasi harga aktual NITEFEEDER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Nitefeeder (NITEFEEDER)

Tidak masuk listing

-2.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Harga Nitefeeder Hari Ini

Harga live Nitefeeder (NITEFEEDER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NITEFEEDER ke USD saat ini adalah $ 0 per NITEFEEDER.

Nitefeeder saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 441,822, dengan suplai yang beredar 420.69T NITEFEEDER. Selama 24 jam terakhir, NITEFEEDER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NITEFEEDER bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan +1.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nitefeeder (NITEFEEDER)

Kapitalisasi Pasar Nitefeeder saat ini adalah $ 441.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NITEFEEDER adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420689899999994.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 441.82K.

Riwayat Harga Nitefeeder USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
+0.15%

-2.83%

+1.00%

+1.00%

Riwayat Harga Nitefeeder (NITEFEEDER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nitefeeder ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nitefeeder ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nitefeeder ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nitefeeder ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.83%
30 Days$ 0+1.14%
60 Hari$ 0+7.08%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Nitefeeder

Prediksi Harga Nitefeeder (NITEFEEDER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NITEFEEDER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Nitefeeder (NITEFEEDER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Nitefeeder berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang Nitefeeder

Berapa nilai Nitefeeder saat ini?

Nitefeeder saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar -2.83% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan NITEFEEDER hari ini, naik atau turun?

NITEFEEDER telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club.

Seberapa populer Nitefeeder hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual NITEFEEDER.

Apa yang membuat Nitefeeder berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club dan dibangun di atas jaringan --, NITEFEEDER menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah NITEFEEDER yang beredar di pasar?

Terdapat 420689899999994.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Nitefeeder sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nitefeeder

Perkembangan Industri Penting Nitefeeder (NITEFEEDER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

