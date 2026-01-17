Berapa nilai Nitefeeder saat ini?

Nitefeeder saat ini diperdagangkan seharga Rp, dengan pergerakan harga sebesar -2.83% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan NITEFEEDER hari ini, naik atau turun?

NITEFEEDER telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club.

Seberapa populer Nitefeeder hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual NITEFEEDER.

Apa yang membuat Nitefeeder berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club dan dibangun di atas jaringan --, NITEFEEDER menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah NITEFEEDER yang beredar di pasar?

Terdapat 420689899999994.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Nitefeeder sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.