Harga nod cat Hari Ini

Harga live nod cat (NOD) hari ini adalah $ 0.00000663, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOD ke USD saat ini adalah $ 0.00000663 per NOD.

nod cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,618.92, dengan suplai yang beredar 997.88M NOD. Selama 24 jam terakhir, NOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00048197, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000468.

Dalam kinerja jangka pendek, NOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar nod cat (NOD)

Kapitalisasi Pasar $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Suplai Peredaran 997.88M 997.88M 997.88M Total Suplai 997,879,328.264418 997,879,328.264418 997,879,328.264418

Kapitalisasi Pasar nod cat saat ini adalah $ 6.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOD adalah 997.88M, dan total suplainya sebesar 997879328.264418. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.62K.