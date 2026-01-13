Harga NORUGGIES Hari Ini

Harga live NORUGGIES (NORUGGIES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NORUGGIES ke USD saat ini adalah $ 0 per NORUGGIES.

NORUGGIES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 140,057, dengan suplai yang beredar 994.99M NORUGGIES. Selama 24 jam terakhir, NORUGGIES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NORUGGIES bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan +81.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NORUGGIES (NORUGGIES)

Kapitalisasi Pasar $ 140.06K$ 140.06K $ 140.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 140.06K$ 140.06K $ 140.06K Suplai Peredaran 994.99M 994.99M 994.99M Total Suplai 994,994,190.559892 994,994,190.559892 994,994,190.559892

Kapitalisasi Pasar NORUGGIES saat ini adalah $ 140.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NORUGGIES adalah 994.99M, dan total suplainya sebesar 994994190.559892. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 140.06K.