Harga NULS (NULS)
-0.03%
+1.06%
-9.84%
-9.84%
Harga aktual NULS (NULS) adalah $0.0037786. Selama 24 jam terakhir, NULS diperdagangkan antara low $ 0.00372209 dan high $ 0.00378922, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNULS adalah $ 8.53, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00328188.
Dalam hal kinerja jangka pendek, NULS telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, +1.06% selama 24 jam, dan -9.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar NULS saat ini adalah $ 431.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NULS adalah 114.24M, dan total suplainya sebesar 133444357.0081065. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 504.26K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga NULS ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga NULS ke USD adalah $ -0.0012247972.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga NULS ke USD adalah $ -0.0024235702.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga NULS ke USD adalah $ -0.011093069821450516.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.06%
|30 Days
|$ -0.0012247972
|-32.41%
|60 Hari
|$ -0.0024235702
|-64.13%
|90 Hari
|$ -0.011093069821450516
|-74.59%
Nuls (NULS) is a Singaporean based project is trying to develop a highly adaptable blockchain that can be used for enterprise solutions. They have regularly used the phrase “Nuls is nothing, Nuls is everything”. In other words, Nuls is not traditionally defined and can be melded into anything that the community sees fit.
Nuls is looking to solve the problems faced by blockchains by creating one that features modularity and sub-chain operability. The two part design of functional modules and microkernels will provide both an underlying network mechanism and compartmentalized features for the blockchain.Essentially this should provide scalability and security to the blockchain, while adhering to the programming practices of low coupling and high cohesion. And because the blockchain is designed to be modular, it becomes hot pluggable, allowing for the addition or removal of modules at any time.
There are several blockchain problems inhibiting growth and development of the industry that have been identified by the Nuls team. One such issue is the cost of development. Because there is a shortage of blockchain proficient developers, those with skills can command higher salaries.This is simply demand exceeding supply and will eventually level out as more IT professionals learn blockchain skills. That’s when businesses will see greater adoption of the technology, and only the most trustworthy blockchains will be of interest. Nuls is working to make trustworthy solutions to business problems.
Nuls is primarily focused on making blockchain more accessible for developers and businesses. It seeks to do this through its modularity and the use of sub-chains, and hopes to break the complexity associated with blockchain projects, while also solving the scalability issue that is hindering the growth of the industry. Nuls will make trust simpler, increasing the adoption rate of blockchain technology by businesses. They will also lower the cost of entry by removing complexity and increasing the supply of developers capable of programming blockchain applications. Taken all together, the Nuls ecosystem will benefit developers, businesses, and cryptocurrency enthusiasts by providing needed solutions and increasing usage and adoption of blockchain technology.
Check out CoinBureau for the full review of Nuls.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai NULS (NULS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NULS (NULS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NULS.
Cek prediksi harga NULS sekarang!
Memahami tokenomi NULS (NULS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NULS sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading