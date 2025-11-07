Apa yang dimaksud dengan NULS (NULS)

Nuls (NULS) is a Singaporean based project is trying to develop a highly adaptable blockchain that can be used for enterprise solutions. They have regularly used the phrase "Nuls is nothing, Nuls is everything". In other words, Nuls is not traditionally defined and can be melded into anything that the community sees fit. Nuls is looking to solve the problems faced by blockchains by creating one that features modularity and sub-chain operability. The two part design of functional modules and microkernels will provide both an underlying network mechanism and compartmentalized features for the blockchain.Essentially this should provide scalability and security to the blockchain, while adhering to the programming practices of low coupling and high cohesion. And because the blockchain is designed to be modular, it becomes hot pluggable, allowing for the addition or removal of modules at any time. There are several blockchain problems inhibiting growth and development of the industry that have been identified by the Nuls team. One such issue is the cost of development. Because there is a shortage of blockchain proficient developers, those with skills can command higher salaries.This is simply demand exceeding supply and will eventually level out as more IT professionals learn blockchain skills. That's when businesses will see greater adoption of the technology, and only the most trustworthy blockchains will be of interest. Nuls is working to make trustworthy solutions to business problems. Nuls is primarily focused on making blockchain more accessible for developers and businesses. It seeks to do this through its modularity and the use of sub-chains, and hopes to break the complexity associated with blockchain projects, while also solving the scalability issue that is hindering the growth of the industry. Nuls will make trust simpler, increasing the adoption rate of blockchain technology by businesses. They will also lower the cost of entry by removing complexity and increasing the supply of developers capable of programming blockchain applications. Taken all together, the Nuls ecosystem will benefit developers, businesses, and cryptocurrency enthusiasts by providing needed solutions and increasing usage and adoption of blockchain technology. Check out CoinBureau for the full review of Nuls.

Sumber Daya NULS (NULS) Whitepaper Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang NULS (NULS) Berapa nilai NULS (NULS) hari ini? Harga live NULS dalam USD adalah 0.0037786 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NULS ke USD saat ini? $ 0.0037786 . Cobalah Harga NULS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NULS? Kapitalisasi pasar NULS adalah $ 431.69K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NULS? Suplai beredar NULS adalah 114.24M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NULS? NULS mencapai harga ATH sebesar 8.53 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NULS? NULS mencapai harga ATL 0.00328188 USD . Berapa volume perdagangan NULS? Volume perdagangan 24 jam live NULS adalah -- USD . Akankah harga NULS naik lebih tinggi tahun ini? NULS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NULS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NULS (NULS)