BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NX Token hari ini adalah 0.01219206 USD. Lacak informasi harga aktual NX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NX Token hari ini adalah 0.01219206 USD. Lacak informasi harga aktual NX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NX

Info Harga NX

Penjelasan NX

Whitepaper NX

Situs Web Resmi NX

Tokenomi NX

Prakiraan Harga NX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NX Token

Harga NX Token (NX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NX ke USD:

$0.01219206
$0.01219206$0.01219206
-3.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live NX Token (NX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:02:24 (UTC+8)

Informasi Harga NX Token (NX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01207117
$ 0.01207117$ 0.01207117
Low 24 Jam
$ 0.01276559
$ 0.01276559$ 0.01276559
High 24 Jam

$ 0.01207117
$ 0.01207117$ 0.01207117

$ 0.01276559
$ 0.01276559$ 0.01276559

$ 0.100419
$ 0.100419$ 0.100419

$ 0.01139983
$ 0.01139983$ 0.01139983

-0.44%

-3.45%

-15.28%

-15.28%

Harga aktual NX Token (NX) adalah $0.01219206. Selama 24 jam terakhir, NX diperdagangkan antara low $ 0.01207117 dan high $ 0.01276559, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNX adalah $ 0.100419, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01139983.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NX telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, -3.45% selama 24 jam, dan -15.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NX Token (NX)

$ 467.29K
$ 467.29K$ 467.29K

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

38.32M
38.32M 38.32M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NX Token saat ini adalah $ 467.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NX adalah 38.32M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.22M.

Riwayat Harga NX Token (NX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga NX Token ke USD adalah $ -0.0004365746511838.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga NX Token ke USD adalah $ -0.0051437264.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga NX Token ke USD adalah $ -0.0074364604.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga NX Token ke USD adalah $ -0.01760445035543851.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004365746511838-3.45%
30 Days$ -0.0051437264-42.18%
60 Hari$ -0.0074364604-60.99%
90 Hari$ -0.01760445035543851-59.08%

Apa yang dimaksud dengan NX Token (NX)

NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya NX Token (NX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga NX Token (USD)

Berapa nilai NX Token (NX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NX Token (NX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NX Token.

Cek prediksi harga NX Token sekarang!

NX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi NX Token (NX)

Memahami tokenomi NX Token (NX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang NX Token (NX)

Berapa nilai NX Token (NX) hari ini?
Harga live NX dalam USD adalah 0.01219206 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NX ke USD saat ini?
Harga NX ke USD saat ini adalah $ 0.01219206. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NX Token?
Kapitalisasi pasar NX adalah $ 467.29K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NX?
Suplai beredar NX adalah 38.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NX?
NX mencapai harga ATH sebesar 0.100419 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NX?
NX mencapai harga ATL 0.01139983 USD.
Berapa volume perdagangan NX?
Volume perdagangan 24 jam live NX adalah -- USD.
Akankah harga NX naik lebih tinggi tahun ini?
NX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:02:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NX Token (NX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,433.58
$100,433.58$100,433.58

-1.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,258.51
$3,258.51$3,258.51

-1.25%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0520
$1.0520$1.0520

+22.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.72
$153.72$153.72

-1.41%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,433.58
$100,433.58$100,433.58

-1.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,258.51
$3,258.51$3,258.51

-1.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.72
$153.72$153.72

-1.41%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1869
$2.1869$2.1869

-2.13%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$941.67
$941.67$941.67

+0.86%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015776
$0.00015776$0.00015776

+3,055.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.229
$4.229$4.229

+322.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008161
$0.008161$0.008161

+282.42%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004036
$0.00004036$0.00004036

+274.74%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$20.8000
$20.8000$20.8000

+240.42%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009059
$0.009059$0.009059

+126.47%