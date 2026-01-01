Harga NYC Hari Ini

Harga live NYC (NYC) hari ini adalah $ 0.133016, dengan perubahan 1.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYC ke USD saat ini adalah $ 0.133016 per NYC.

NYC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,904,749, dengan suplai yang beredar 300.00M NYC. Selama 24 jam terakhir, NYC diperdagangkan antara $ 0.132608 (low) dan $ 0.135698 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.142001, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.125005.

Dalam kinerja jangka pendek, NYC bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NYC (NYC)

Kapitalisasi Pasar $ 39.90M$ 39.90M $ 39.90M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 133.02M$ 133.02M $ 133.02M Suplai Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Total Suplai 999,999,949.798183 999,999,949.798183 999,999,949.798183

Kapitalisasi Pasar NYC saat ini adalah $ 39.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYC adalah 300.00M, dan total suplainya sebesar 999999949.798183. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.02M.