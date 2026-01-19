Berapa harga Ocean Protocol (OCEAN) hari ini?

Harga live adalah Rp2783.878807547350000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -1.23%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token OCEAN yang beredar?

Suplai beredar OCEAN adalah 200081034.9720072, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Ocean Protocol?

Ada perkiraan -- pemegang unik OCEAN di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Ocean Protocol hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp557000566910.495950000, menempatkan Ocean Protocol pada peringkat #873 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif OCEAN diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Ocean Protocol?

Pergerakan harga terbaru sebesar -1.23% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Storage,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,DePIN,Energi Ecosystem,Sora Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio,CoinList Launchpad, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.