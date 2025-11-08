Harga Odin Hari Ini

Harga live Odin (ODIN) hari ini adalah $ 0.00000836, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ODIN ke USD saat ini adalah $ 0.00000836 per ODIN.

Odin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,340.02, dengan suplai yang beredar 997.76M ODIN. Selama 24 jam terakhir, ODIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00077701, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000611.

Dalam kinerja jangka pendek, ODIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Odin (ODIN)

Kapitalisasi Pasar $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.34K$ 8.34K $ 8.34K Suplai Peredaran 997.76M 997.76M 997.76M Total Suplai 997,760,749.762359 997,760,749.762359 997,760,749.762359

Kapitalisasi Pasar Odin saat ini adalah $ 8.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ODIN adalah 997.76M, dan total suplainya sebesar 997760749.762359. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.34K.