Harga live Odin Liquidity Network hari ini adalah 0.00434373 USD. Lacak informasi harga aktual ODIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ODIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ODIN

Info Harga ODIN

Penjelasan ODIN

Situs Web Resmi ODIN

Tokenomi ODIN

Prakiraan Harga ODIN

Harga Odin Liquidity Network (ODIN)

Harga Live 1 ODIN ke USD:

$0.00434373
-3.50%1D
USD
Grafik Harga Live Odin Liquidity Network (ODIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:52:25 (UTC+8)

Informasi Harga Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00432725
Low 24 Jam
$ 0.0045061
High 24 Jam

$ 0.00432725
$ 0.0045061
$ 0.129051
$ 0.00326052
+0.18%

-3.50%

-22.27%

-22.27%

Harga aktual Odin Liquidity Network (ODIN) adalah $0.00434373. Selama 24 jam terakhir, ODIN diperdagangkan antara low $ 0.00432725 dan high $ 0.0045061, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highODIN adalah $ 0.129051, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00326052.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ODIN telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, -3.50% selama 24 jam, dan -22.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 814.19K
--
$ 814.19K
187.41M
187,407,814.7566593
Kapitalisasi Pasar Odin Liquidity Network saat ini adalah $ 814.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ODIN adalah 187.41M, dan total suplainya sebesar 187407814.7566593. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 814.19K.

Riwayat Harga Odin Liquidity Network (ODIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Odin Liquidity Network ke USD adalah $ -0.000157634567017636.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Odin Liquidity Network ke USD adalah $ -0.0012148491.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Odin Liquidity Network ke USD adalah $ -0.0016770624.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Odin Liquidity Network ke USD adalah $ -0.003541332387734107.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000157634567017636-3.50%
30 Days$ -0.0012148491-27.96%
60 Hari$ -0.0016770624-38.60%
90 Hari$ -0.003541332387734107-44.91%

Apa yang dimaksud dengan Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Odin Liquidity Network (ODIN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Odin Liquidity Network (USD)

Berapa nilai Odin Liquidity Network (ODIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Odin Liquidity Network (ODIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Odin Liquidity Network.

Cek prediksi harga Odin Liquidity Network sekarang!

ODIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Odin Liquidity Network (ODIN)

Memahami tokenomi Odin Liquidity Network (ODIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ODIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Odin Liquidity Network (ODIN)

Berapa nilai Odin Liquidity Network (ODIN) hari ini?
Harga live ODIN dalam USD adalah 0.00434373 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ODIN ke USD saat ini?
Harga ODIN ke USD saat ini adalah $ 0.00434373. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Odin Liquidity Network?
Kapitalisasi pasar ODIN adalah $ 814.19K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ODIN?
Suplai beredar ODIN adalah 187.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ODIN?
ODIN mencapai harga ATH sebesar 0.129051 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ODIN?
ODIN mencapai harga ATL 0.00326052 USD.
Berapa volume perdagangan ODIN?
Volume perdagangan 24 jam live ODIN adalah -- USD.
Akankah harga ODIN naik lebih tinggi tahun ini?
ODIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ODIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Odin Liquidity Network (ODIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

