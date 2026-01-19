Berapa harga real-time OmniCat hari ini?

Harga live OmniCat berada pada Rp0.16816883995250000, bergerak -2.61% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk OMNI?

OMNI telah diperdagangkan antara Rp0.16495757567200000 dan Rp0.17695756324650000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan OmniCat hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana OMNI saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa OMNI menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk OmniCat?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7651039964.982650000, OmniCat berada di peringkat #4822, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami OMNI baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan OmniCat dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp77.4269620810450000, sementara ATL-nya adalah Rp0.14281675352750000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar OMNI?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (45505187737.38622 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Polygon Ecosystem,Meme,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Canto Ecosystem,Base Ecosystem,Cat-Themed,Blast Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.