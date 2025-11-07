BursaDEX+
Harga live Onchain Yield Coin hari ini adalah 1.044 USD. Lacak informasi harga aktual ONYC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONYC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Onchain Yield Coin hari ini adalah 1.044 USD. Lacak informasi harga aktual ONYC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONYC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ONYC

Info Harga ONYC

Penjelasan ONYC

Whitepaper ONYC

Situs Web Resmi ONYC

Tokenomi ONYC

Prakiraan Harga ONYC

Harga Onchain Yield Coin (ONYC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ONYC ke USD:

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Onchain Yield Coin (ONYC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:34:28 (UTC+8)

Informasi Harga Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
Low 24 Jam
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
High 24 Jam

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.053
$ 1.053$ 1.053

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.02%

-0.04%

+0.19%

+0.19%

Harga aktual Onchain Yield Coin (ONYC) adalah $1.044. Selama 24 jam terakhir, ONYC diperdagangkan antara low $ 1.043 dan high $ 1.046, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONYC adalah $ 1.053, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.005.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONYC telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -0.04% selama 24 jam, dan +0.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.42M
$ 104.42M$ 104.42M

--
----

$ 104.42M
$ 104.42M$ 104.42M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.06960604
99,999,997.06960604 99,999,997.06960604

Kapitalisasi Pasar Onchain Yield Coin saat ini adalah $ 104.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONYC adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99999997.06960604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.42M.

Riwayat Harga Onchain Yield Coin (ONYC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Onchain Yield Coin ke USD adalah $ -0.000514604247926.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Onchain Yield Coin ke USD adalah $ +0.0099980748.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Onchain Yield Coin ke USD adalah $ +0.0170410032.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Onchain Yield Coin ke USD adalah $ +0.0254211665557107.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000514604247926-0.04%
30 Days$ +0.0099980748+0.96%
60 Hari$ +0.0170410032+1.63%
90 Hari$ +0.0254211665557107+2.50%

Apa yang dimaksud dengan Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Onchain Yield Coin (ONYC)

Prediksi Harga Onchain Yield Coin (USD)

Berapa nilai Onchain Yield Coin (ONYC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Onchain Yield Coin (ONYC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Onchain Yield Coin.

Cek prediksi harga Onchain Yield Coin sekarang!

ONYC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Onchain Yield Coin (ONYC)

Memahami tokenomi Onchain Yield Coin (ONYC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONYC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Onchain Yield Coin (ONYC)

Berapa nilai Onchain Yield Coin (ONYC) hari ini?
Harga live ONYC dalam USD adalah 1.044 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONYC ke USD saat ini?
Harga ONYC ke USD saat ini adalah $ 1.044. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Onchain Yield Coin?
Kapitalisasi pasar ONYC adalah $ 104.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONYC?
Suplai beredar ONYC adalah 100.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONYC?
ONYC mencapai harga ATH sebesar 1.053 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONYC?
ONYC mencapai harga ATL 1.005 USD.
Berapa volume perdagangan ONYC?
Volume perdagangan 24 jam live ONYC adalah -- USD.
Akankah harga ONYC naik lebih tinggi tahun ini?
ONYC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONYC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
