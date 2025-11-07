Harga One Cash Hari Ini

Harga live One Cash (ONC) hari ini adalah $ 0.055769, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONC ke USD saat ini adalah $ 0.055769 per ONC.

One Cash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,435, dengan suplai yang beredar 1.53M ONC. Selama 24 jam terakhir, ONC diperdagangkan antara $ 0.055661 (low) dan $ 0.0562 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,634.01, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03781224.

Dalam kinerja jangka pendek, ONC bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -4.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar One Cash (ONC)

Kapitalisasi Pasar $ 85.44K$ 85.44K $ 85.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.44K$ 85.44K $ 85.44K Suplai Peredaran 1.53M 1.53M 1.53M Total Suplai 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639 1,531,947.149491639

