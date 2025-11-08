Harga ONE PUNCH CAT Hari Ini

Harga live ONE PUNCH CAT (PUNCH) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUNCH ke USD saat ini adalah -- per PUNCH.

ONE PUNCH CAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,295, dengan suplai yang beredar 936.68M PUNCH. Selama 24 jam terakhir, PUNCH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00361979, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUNCH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Kapitalisasi Pasar $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Suplai Peredaran 936.68M 936.68M 936.68M Total Suplai 936,683,503.689268 936,683,503.689268 936,683,503.689268

