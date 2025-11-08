Harga Onigchi Hari Ini

Harga live Onigchi (ONIGCHI) hari ini adalah $ 0.00000742, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ONIGCHI ke USD saat ini adalah $ 0.00000742 per ONIGCHI.

Onigchi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,418.55, dengan suplai yang beredar 999.43M ONIGCHI. Selama 24 jam terakhir, ONIGCHI diperdagangkan antara $ 0.0000073 (low) dan $ 0.00000748 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00153562, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000631.

Dalam kinerja jangka pendek, ONIGCHI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Onigchi (ONIGCHI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.42K$ 7.42K $ 7.42K Suplai Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Total Suplai 999,433,673.956319 999,433,673.956319 999,433,673.956319

Kapitalisasi Pasar Onigchi saat ini adalah $ 7.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ONIGCHI adalah 999.43M, dan total suplainya sebesar 999433673.956319. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.42K.