Harga live Opal hari ini adalah 0.073469 USD. Kapitalisasi pasar OPAL adalah 3,673,648 USD. Lacak informasi harga aktual OPAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Opal

Harga Opal (OPAL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OPAL ke USD:

$0.07355
-0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Opal (OPAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:01:12 (UTC+8)

Harga Opal Hari Ini

Harga live Opal (OPAL) hari ini adalah $ 0.073469, dengan perubahan 1.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPAL ke USD saat ini adalah $ 0.073469 per OPAL.

Opal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,673,648, dengan suplai yang beredar 50.00M OPAL. Selama 24 jam terakhir, OPAL diperdagangkan antara $ 0.072428 (low) dan $ 0.074552 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.157158, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.054243.

Dalam kinerja jangka pendek, OPAL bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -3.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Opal (OPAL)

$ 3.67M
--
$ 5.14M
50.00M
70,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Opal saat ini adalah $ 3.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OPAL adalah 50.00M, dan total suplainya sebesar 70000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.14M.

Riwayat Harga Opal USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.072428
Low 24 Jam
$ 0.074552
High 24 Jam

$ 0.072428
$ 0.074552
$ 0.157158
$ 0.054243
+0.30%

-1.01%

-3.87%

-3.87%

Riwayat Harga Opal (OPAL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Opal ke USD adalah $ -0.0007530285083004299.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Opal ke USD adalah $ -0.0017154864.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Opal ke USD adalah $ -0.0217405644.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Opal ke USD adalah $ -0.0042424914027298.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007530285083004299-1.01%
30 Days$ -0.0017154864-2.33%
60 Hari$ -0.0217405644-29.59%
90 Hari$ -0.0042424914027298-5.45%

Prediksi Harga untuk Opal

Prediksi Harga Opal (OPAL) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OPAL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Opal (OPAL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Opal berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Opal (OPAL)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Opal

Berapa harga perdagangan saat ini dari Opal?

Opal (OPAL) saat ini dihargai Rp1237.722238799739000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.01% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Opal hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Ethereum Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap OPAL?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Opal dalam pasar kripto global?

Saat ini, Opal menduduki peringkat pasar #2424 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp61889447619.025488000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang OPAL?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 50000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Opal?

Rentang harga antara Rp1220.184653551668000 dan Rp1255.967392328712000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Opal dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Ethereum Ecosystem lainnya, OPAL terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Opal

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:01:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Opal (OPAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Opal Selengkapnya

