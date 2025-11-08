Harga OpenBlox Hari Ini

Harga live OpenBlox (OBX) hari ini adalah $ 0.00000158, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OBX ke USD saat ini adalah $ 0.00000158 per OBX.

OpenBlox saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,584.77, dengan suplai yang beredar 3.54B OBX. Selama 24 jam terakhir, OBX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02521963, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000015.

Dalam kinerja jangka pendek, OBX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpenBlox (OBX)

Kapitalisasi Pasar $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K Suplai Peredaran 3.54B 3.54B 3.54B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar OpenBlox saat ini adalah $ 5.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OBX adalah 3.54B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.77K.