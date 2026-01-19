BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live Optim Finance hari ini adalah 0.050951 USD. Kapitalisasi pasar O adalah 895,160 USD. Lacak informasi harga aktual O ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Optim Finance hari ini adalah 0.050951 USD. Kapitalisasi pasar O adalah 895,160 USD. Lacak informasi harga aktual O ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang O

Info Harga O

Penjelasan O

Whitepaper O

Situs Web Resmi O

Tokenomi O

Prakiraan Harga O

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Optim Finance

Harga Optim Finance (O)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 O ke USD:

$0.050951
$0.050951$0.050951
-0.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Optim Finance (O)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:25:34 (UTC+8)

Harga Optim Finance Hari Ini

Harga live Optim Finance (O) hari ini adalah $ 0.050951, dengan perubahan 0.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi O ke USD saat ini adalah $ 0.050951 per O.

Optim Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 895,160, dengan suplai yang beredar 17.57M O. Selama 24 jam terakhir, O diperdagangkan antara $ 0.050951 (low) dan $ 0.051903 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.486897, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03308415.

Dalam kinerja jangka pendek, O bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +28.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Optim Finance (O)

$ 895.16K
$ 895.16K$ 895.16K

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

17.57M
17.57M 17.57M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Optim Finance saat ini adalah $ 895.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar O adalah 17.57M, dan total suplainya sebesar 25000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.27M.

Riwayat Harga Optim Finance USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.050951
$ 0.050951$ 0.050951
Low 24 Jam
$ 0.051903
$ 0.051903$ 0.051903
High 24 Jam

$ 0.050951
$ 0.050951$ 0.050951

$ 0.051903
$ 0.051903$ 0.051903

$ 0.486897
$ 0.486897$ 0.486897

$ 0.03308415
$ 0.03308415$ 0.03308415

--

-0.41%

+28.53%

+28.53%

Riwayat Harga Optim Finance (O) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Optim Finance ke USD adalah $ -0.00021239325749793.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Optim Finance ke USD adalah $ +0.0226341104.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Optim Finance ke USD adalah $ -0.0034366602.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Optim Finance ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00021239325749793-0.41%
30 Days$ +0.0226341104+44.42%
60 Hari$ -0.0034366602-6.74%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Optim Finance

Prediksi Harga Optim Finance (O) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target O pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Optim Finance (O) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Optim Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Optim Finance yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga O pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Optim Finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Optim Finance (O)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Optim Finance

Berapa harga perdagangan saat ini dari Optim Finance?

Optim Finance (O) saat ini dihargai Rp861.142770293450000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.41% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Optim Finance hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Cardano Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap O?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Optim Finance dalam pasar kripto global?

Saat ini, Optim Finance menduduki peringkat pasar #3938 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp15129449122.802000000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang O?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 17568912.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Optim Finance?

Rentang harga antara Rp861.142770293450000 dan Rp877.232894477850000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Optim Finance dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Cardano Ecosystem lainnya, O terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Optim Finance

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:25:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Optim Finance (O)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi Optim Finance Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004821
$0.004821$0.004821

+1,828.40%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.954
$0.954$0.954

+281.60%

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.14
$71.14$71.14

0.00%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.46
$11.46$11.46

-0.08%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004821
$0.004821$0.004821

+1,828.40%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.954
$0.954$0.954

+281.60%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.00000000000040
$0.00000000000040$0.00000000000040

+37.93%

Dusk Network

Dusk Network

DUSK

$0.19928
$0.19928$0.19928

+25.62%

MindNetwork FHE

MindNetwork FHE

FHE

$0.16673
$0.16673$0.16673

+14.59%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.