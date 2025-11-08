Harga Optopia AI Hari Ini

Harga live Optopia AI (OPAI) hari ini adalah $ 0.00000293, dengan perubahan 7.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OPAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000293 per OPAI.

Optopia AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,056.1, dengan suplai yang beredar 6.54B OPAI. Selama 24 jam terakhir, OPAI diperdagangkan antara $ 0.0000024 (low) dan $ 0.00000305 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00315088, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000016.

Dalam kinerja jangka pendek, OPAI bergerak +0.91% dalam satu jam terakhir dan -6.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Optopia AI (OPAI)

Kapitalisasi Pasar $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K Suplai Peredaran 6.54B 6.54B 6.54B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

