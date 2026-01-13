Harga oracle Hari Ini

Harga live oracle (ORACLE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 129.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ORACLE ke USD saat ini adalah $ 0 per ORACLE.

oracle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 427,968, dengan suplai yang beredar 62.19B ORACLE. Selama 24 jam terakhir, ORACLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ORACLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +23.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar oracle (ORACLE)

Kapitalisasi Pasar $ 427.97K$ 427.97K $ 427.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 650.41K$ 650.41K $ 650.41K Suplai Peredaran 62.19B 62.19B 62.19B Total Suplai 94,512,310,199.57143 94,512,310,199.57143 94,512,310,199.57143

Kapitalisasi Pasar oracle saat ini adalah $ 427.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ORACLE adalah 62.19B, dan total suplainya sebesar 94512310199.57143. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 650.41K.